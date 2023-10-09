" أوبك " تتوقع نمو الطلب على النفط إلى 106 ملايين برميل يوميا

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) خلال، اليوم الاثنين 9 أكتوبر، نمو الطلب العالمي على النفط ليصل إلى مستوى 106 ملايين برميل يوميا في 2025 ترتفع إلى 116 مليونا بحلول 2045 بالمقارنة مع 99.6 مليون برميل يوميا في 2022.

أوبك

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) في تقريرها "آفاق النفط العالمية 2045" إن الطلب العالمي على الطاقة سيرتفع 23% حتى 2045 مدفوعا بالطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضافت منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) أنها تتوقع ارتفاع إنتاجها من الخام إلى 37.7 مليون برميل يوميا في الأمد المتوسط تصل إلى 46.1 مليون برميل يوميا في 2045 بالمقارنة مع 34.2 مليون برميل يوميا في 2022، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضحت منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) أن النفط سيظل صاحب الحصة الأكبر من مزيج الطاقة العالمي مقارنة بأنواع الوقود الأخرى وأن تبلغ حصته 29.5% في 2045.

ووصفت منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) الدعوات المنادية بوقف الاستثمار في قطاع النفط "بالمضللة" محذرة أنها قد تؤدي إلى فوضى في قطاع الطاقة والاقتصاد بصفة عامة، مضيفة أن القطاع يحتاج استثمارات بقيمة 14 تريليون دولار أو ما يعادل 610 مليارات دولار سنويا حتى 2045.

"أوبك": التحرك بشأن المناخ يجب ألا يأتي على حساب أمن الطاقة

أوبك

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك )، هيثم الغيص، اليوم الاثنين 9 أكتوبر، خلال إطلاق تقرير (آفاق النفط العالمية) في العاصمة السعودية الرياض إن التحرك بشأن المناخ يجب ألا يأتي على حساب أمن الطاقة العالمي.

وتابع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك ): هيثم الغيص "هناك للأسف من يواصلون الترويج لفرضية بالغة الخطورة عن استبعاد النفط مع الحديث عن انخفاض الطلب على النفط بنحو 25 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030".

وفيما يتعلق بدعوات وقف الاستثمارات في المشاريع النفطية الجديدة، قال: "نعتقد أن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة التقلبات التي ستعيق التنمية الاقتصادية وتفاقم فقر الطاقة".