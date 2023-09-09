أحمد حجازي ملحن القرآن يعتذر للأزهر ونقابة القراء

أعرب الموسيقار أحمد حجازى" ملحن القرآن" عن بالغ أسفه وحزنه لما سببه للعامة والخاصة بسبب ظهور مقطع فيديو قديم منذ عام ٢٠٠٠م وبعدما أثار المقطع موجة عارمة من الغضب الشديد، بعد نشره.

وقال محمد الساعاتى الصحفى متحدث نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، إن الموسيقار أحمد حجازي، اعتذر إلى كل الغيورين على القرآن الكريم، وفى مقدمتهم الأزهر الشريف ونقابة قراء القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمى العالم عن الخطأ الذى وقعت فيه.

وأكد أن القرآن الكريم له قدسيته ووقاره وجلاله، ولا يجوز أن يلحن منه شيئا على الإطلاق، لافتا إلى انه كلام الله عز وجل ودستورونا السماوى المعجز، وما كان يقصد المعنى الذى ظهر فى المقطع المنتشر على وسائل التواصل الإجتماعى.

متوجها بالاعتذار إلى الأزهر الشريف وإلى نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمى العالم وإلى كل الغيورين على كتاب الله عز وجل.



وتعهد بعدم تكرار ما حدث مرة أخرى بإذن الله.

حفظ الله مصرنا الحبيبة بأزهرها الشريف وأعلام تلاوة القرآن الكريم وعلمائها المخلصين.

