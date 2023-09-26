كأس العالم للأندية بوابة عودة أحمد حجازي للمشاركة مع الاتحاد

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم عن اقتراب النجم الدولي المصري أحمد حجازي من العودة للمشاركة في المباريات مع فريق الاتحاد السعودي بعد اقتراب تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي لحقت به في نهاية الموسم الماضي.

وأكدت الأنباء أن أحمد حجازي سيكون جاهزًا للمشاركة في مباريات الاتحاد ببطولة كأس العالم للأندية وأن فرصة مشاركته مرتفعة بعد دخوله المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

ويستعد الاتحاد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية النسخة المقبلة والتي ستقام في المملكة العربية السعودية، حيث يشارك فريق النمور في البطولة بصفته بطلا للدوري السعودي النسخة الماضية وممثلا للبلد المستضيف.

موعد مباراة الاتحاد والخلود اليوم في كأس الملك:

ويستعد فريق الاتحاد تحت قيادة المدير الفني نونو سانتو لخوض مواجهة مصيرية ضد الخلود، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ستنطلق مباراة الاتحاد ضد الخلود في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب استاد نادي الحزم، وستذاع عبر قناةSSC1 HD بصوت المعلق الرياضي محمد حسين.