الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كأس العالم للأندية بوابة عودة أحمد حجازي للمشاركة مع الاتحاد

أحمد حجازي لاعب الاتحاد
أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم عن اقتراب النجم الدولي المصري أحمد حجازي من العودة للمشاركة في المباريات مع فريق الاتحاد السعودي بعد اقتراب تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي لحقت به في نهاية الموسم الماضي.

txt

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الخلود .. رومارينهو يقود الهجوم

txt

موعد مباراة الاتحاد والخلود اليوم في كأس الملك والقناة الناقلة والمعلق

وأكدت الأنباء أن أحمد حجازي سيكون جاهزًا للمشاركة في مباريات الاتحاد ببطولة كأس العالم للأندية وأن فرصة مشاركته مرتفعة بعد دخوله المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

ويستعد الاتحاد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية النسخة المقبلة والتي ستقام في المملكة العربية السعودية، حيث يشارك فريق النمور في البطولة بصفته بطلا للدوري السعودي النسخة الماضية وممثلا للبلد المستضيف.

موعد مباراة الاتحاد والخلود اليوم في كأس الملك:

ويستعد فريق الاتحاد تحت قيادة المدير الفني نونو سانتو لخوض مواجهة مصيرية ضد الخلود، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ستنطلق مباراة الاتحاد ضد الخلود في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب استاد نادي الحزم، وستذاع عبر قناةSSC1 HD  بصوت المعلق الرياضي محمد حسين.

الجريدة الورقية