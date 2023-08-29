موعد عودة أحمد حجازي للمشاركة مع اتحاد جدة

يقترب المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة السعودي، من العودة مرة أخري لتدريبات اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن حجازي نجح في انهاء المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت أن أحمد حجازي سيصبح جاهزًا للمشاركة مع اتحاد جدة في يناير المقبل، لكن إدارة العميد ترغب في التعاقد مع مدافع أخر.

في سياق متصل، شددت شبكة قنوات "الرياضية" السعودية، على أن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق يتابع حالة حجازي بشكل دوري مع طبيب النمور.

وأكدت أن اللاعب يرغب في استكمال برنامجه التأهيلي خارج السعودية، من أجل العودة سريعًا للمشاركة مع فريقه.

وكان حجازي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة للمرة الثالثة في مسيرته حتى الاَن، مما جعل ناديه يفكر في التعاقد مع مدافع أخر، والذي يقترب من ضم سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق.