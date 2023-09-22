أحمد حجازي يوجه رسالة لـ أحمد شراحيلي بعد إصابته بالصليبي

بعث النجم الدولي المصري أحمد حجازي مدافع فريق الاتحاد السعودي رسالة دعم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إلى زميله في اتحاد جدة أحمد شراحيلي بعد إصابته بـ الرباط الصليبي.

وكتب حجازي عبر حسابه الرسمي بمنصة إنستجرام قائلًا:"ألف سلامة عليك إن شاء الله هترجع أحسن من الأول.. وأنت قدها يا أخويا".

إصابة أحمد شراحيلي

وتعرض أحمد شراحيلي، مدافع فريق اتحاد جدة السعودي ، للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي عقب خروجه مصابًا أمام الفتح بالدوري السعودي.

ونشر اتحاد جدة السعودي عبر حسابة بتويتر:"أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أحمد شراحيلي إصابته بالرباط الصليبي".