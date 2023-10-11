التحقيق في واقعة ضبط متهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل خاصتهم في حي الجيزة بالعجوزة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأدوات المضبوطة، كما كلفت بسرعة الإنتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابستها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالداخلية القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم في منطقة العجوزة بالجيزة.

وأكدت التحريات قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة، بعدما تم استهداف العقار سابق الذكر وضبطهم وبحوزتهم أدوات التنقيب.

وبمواجهتهم أقر المتهمين بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار سالف الذكر بقصد التنقيب عن الآثار.

وفي واقعة آخرى تمكنت وزارة الداخلية، من كشف ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها موظف مُقيم بدائرة القسم، متوفياً إثر إصابته بجرح قطعى بالرأس.

وبحسب التحريات أكدت نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وشقيق زوجته والذي يعمل فنى صيانة كهرباء حيث تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.

وتم ضبط المتهم واعترف برتكاب الواقعة.

فيما أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي فى أطفيح وتم نقلهم إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بحادث مرورى أعلى طريق الصحراوى فى أطفيح.

و انتقل رجال المباحث على الفور إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وبالفحص والتقنين تبين اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .



كما اعترف خفير يعمل في مصنع بلاستيك في منطقة أبو النمرس، باعترافات تفصيلية عن الواقعة أمام جهات التحقيق.

وقال إنه يعمل بنفس المصنع لحراسته، وحدث بينه وبين الضحية خلافات ، ويوم الواقعة حيث اعتدى على المجني عليه بالسب والشتم، وأطلق عليه عيارا ناريا أودى بحياته واستولى على السيارة التي كان يستقلها وفر هاربا.