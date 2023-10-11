بعد قصة حب دامت 7 أعوام| انفصال رنا رئيس عن خطيبها يسري علي

لم يمر عام على خطوبة الفنانة رنا رئيس لتصدم الجميع بخبر إنفصالها عن خطيبها يسري علي، وهو شاب من خارج الوسط الفني، والتي كانت تدور بينهم علاقة حب منذ فترة الثانوية.

رنا رئيس و خطيبها السابق يسري علي

انفصال رنا رئيس عن خطيبها

لاحظ متابعو الفنانة الشابة رنا رئيس حذف صورها مع خطيبها يسري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ليكشف مدير أعمالها أن تم الانفصال قائلًا: "تم الانفصال، وكل شيء قسمة ونصيب".

وفي نوفمبر الماضي فاجأ يسري علي رنا رئيس أثناء استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" ليتقدم لها أمام الملايين من المشاهدين، فخلال الحلقة التي شهدت تفاعلًا كبيرًا من جانب الجمهور، سألت الإعلامية منى الشاذلي الفنانة رنا رئيس عن حالتها العاطفية، وقبل الشروع في الحديث عن مشروع الارتباط، خرج من بين الجمهور المشارك للتقدم لخطبتها.

وبعد ذلك نشرت الفنانة رنا رئيس خطوبتها من يسري علي، في أجواء عائلية بمنزلها، متألقة بفستان أبيض وبحضور الفنان حلمي عبد الباقي.

فريق عمل “أبطال حريم كريم”

أحدث أعمال رنا رئيس

وعلى الجانب الفني، شاركت الفنانة رنا رئيس في فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة الفنان مصطفى قمر، والذي عرض في موسم أفلام صيف 2023، وشارك في العمل كل من: بشرى، بسمة، تيام قمر، علا غانم، داليا البحيري، وغيرهم من الفنانين.