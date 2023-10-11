الصليب الأحمر الدولي: "الوضع بغزة كارثي في شتى القطاعات"

أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة هشام مهنا، اليوم الأربعاء أن الوضع كارثي بشكل كبير، ويتجه إلى الانهيار الكامل، عقب الغارات الإسرائيلية المكثفة المستمرة منذ السبت الماضي على القطاع.

أعرب مهنا في مقابلة مع قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم ـ عن تعازيه لأسر ضحايا الأحداث الراهنة في غزة، مطالبًا بضرورة توفير ممرات إنسانية إلى القطاع.

عواقب توقف المحطة الكهربائية الوحيدة في غزة على الخدمات كافة:

أشار إلى أن بشاعة الأعمال التصاعدية العسكرية في غزة، كاشفًا في الوقت نفسه عن قرب إغلاق محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع خلال الساعات المقبلة بسبب نقص الوقود.

حذَّر المسئول الدولي من عواقب توقف المحطة الكهربائية الوحيدة في غزة على الخدمات كافة من بينها إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى القطاع الصحي وخدماته الذي يعد في هذه اللحظة من أهم القطاعات لإنقاذ حياة المصابين في أعمال العنف الراهنة في القطاع، مشددًّا على ضرورة وقف الأعمال التصعيدية في غزة والالتزام بالقرارات الدولية كافة بشأن القضية الفلسطينية.

في سياق متصل، قصفت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، منزلين على رؤوس ساكنيهما دون سابق إنذار في مدينة "خان يونس" جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 16 شهيدًا على الأقل.

أفادت مصادر في القطاع بأن طائرات الاحتلال قصفت المنزلين ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء من كل منزل، إضافة إلى إصابة العشرات.

ما زالت مدفعية الاحتلال تقصف بشكل عنيف المناطق المُحاذية للشريط الحدودي، خصوصًا منطقة شرق خان يونس، وشمال قطاع غزة، فيما واصلت زوارق الاحتلال قصف كل المناطق المُحاذية للبحر.

في سياق متصل، أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في فلسطين ظافر ملحم، اليوم الأربعاء، أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ستخرج عن العمل غدًا الخميس بشكل كامل، وسيغرق قطاع غزة في ظلام دامس، وستتوقف جميع الخدمات الإنسانية.