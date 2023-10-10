فلسطين وليبيا يبحثان جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة

بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع رئيس وزراء ليبيا، عبد الحميد الدبيبة.

وجاء ذلك خلال تلقى الرئيس عباس، اتصالا هاتفيا من الدبيبة، وتم خلال الاتصال، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

كما بحث الطرفان ضرورة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

وأكدا أهمية تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة وتأمين إمدادات المياه والكهرباء والمواد الأساسية.

كما تم التأكيد على وجوب إنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

وقدم الرئيس الفلسطيني الشكر لليبيا وشعبها الشقيق، على مواقفها الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقررت إسرائيل أمس فرض “حصار كامل” على قطاع غزة، يشمل حظر دخول الغذاء والوقود، وفق ما ذكر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت.

وفي وقت لاحق، أمر وزير طاقة الاحتلال إسرائيل كاتس شركة المياه الوطنية بقطع إمدادات المياه عن قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في قوت لاحق من اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الإٍسرائيلي إلى 830 شهيدًا و4250 مصاب، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السبت الماضي.

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