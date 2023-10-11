التحقيق في واقعة إنهاء حياة شاب على يد ابن عمته بالجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة مقتل متهم لآحد أقاربه في الجيزة بمنطقة أبو النمرس بسبب خلافات بينهما.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة لحين الإنتهاء من تقرير الطب الشرعي حول الوفاة وبيان تفاصيل الحادث وتاريخ وفاةالجثة وما بها من إصابات.

مواطن يقتل ابن عمته بسبب خلافات بينهما

كما طالبت بسرعة الإنتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ الكاميرات، كما أمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة بورود بلاغ إلى مديرية مباحث أمن الجيزة يفيد باستقبال أحد المستشفيات جثة شاب مقتول.

وبالفحص والتقنين كشفت التحريات الأولية أنه على إثر مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وابن عمته مشاجرة اعتدى عليه المتهم بالضرب فسقط قتيلا.

وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة والقبض على المتهم وضبط سلاح الجريمة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة مقتل موظف بالجيزة على يد زوج أخته بسبب خلافات مالية حول تجارة البلح.

وتبين بالفحص أن المجني عليه موظف بوزارة الأوقاف،صاحب ال49 عاما أنهى حياته زوج أخته والذي يعمل عامل.

ونقلت الجثة إلى مستشفى الواحات تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بسرعة الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوث الوفاة وتوقيت الحادث وبيان ما بها من إصابات.

وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

كما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث والتحقيق في الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق استدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة ولمعرفة ما إذا كان في خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه.

وكانت قد انطلق على الفور رجال المباحث وتبين أن الجثة لموظف به آثار اعتداء على الرأس.

وتولت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم واعترف برتكاب الجريمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأدلى المتهم باعترافه أنه على آثر تعاملات تجارية بينه وبين المجني عليه في،تجارة البلح اشتد النقاش بينهما داخل منزل الضحية؛ بسبب خلاف على "قفص بلح" وحدثت مشاجرة تبادلا الضرب كل منهما ممسكًا عصا خشبية.