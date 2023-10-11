حبس المتهم بإنهاء حياة نسيبه بسبب سعر البلح

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بإنهاء حياة مواطن وهو زوج أخت المجني جراء ضربه على رأسه باستخدام عصا خشبية نتيجة الاختلاف على سعر تجارة البلح محل الشراكة بينهما في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة له.

وفاة مواطن بسبب الخلاف على سعر تجارة البلح

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إزهاق روح المجني عليه بعدما نشب شجار بينهما بسبب خلافات مالية قام على آثرها المتهم بضرب المتوفى على رأسه باستخدام عصا خشبية نقل على إثرها إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز سلاحا أبيض عبارة عن عصا خشبية المستخدمه في ضرب المجني عليه والتي أودت بحياته.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إنهاء حياة موظف بالجيزة على يد زوج أخته بسبب خلافات مالية حول تجارة البلح.

وتبين بالفحص أن المجني عليه موظف بوزارة الأوقاف، صاحب الـ49 عاما أنهى حياته زوج أخته والذي يعمل عامل.

ونقل الجثمان إلى مستشفى الواحات تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بسرعة الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوث الوفاة وتوقيت الحادث وبيان ما بها من إصابات.



وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.



كما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث والتحقيق في الواقعة.



وأمرت جهات التحقيق استدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة ولمعرفة ما إذا كان في خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه.

وكانت قد انطلق على الفور رجال المباحث وتبين أن الجثة لموظف به آثار اعتداء على الرأس.



وتولت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم واعترف برتكاب الجريمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأدلى المتهم باعترافه أنه على آثر تعاملات تجارية بينه وبين المجني عليه في،تجارة البلح اشتد النقاش بينهما داخل منزل الضحية؛ بسبب خلاف على "قفص بلح" وحدثت مشاجرة تبادلا الضرب كل منهما ممسكًا عصا خشبية.

وانصرف المتهم بعدما وجه ضربة للمجني عليه في الرأس نقل على آثرها إلى المستشفى وتوفى نتيجة نزيف داخلي بالمخ جراء الضربة القوية التي تلقها بالعصا.

