التحقيق في واقعة قتل موظف بالأوقاف على يد زوج أخته بالجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة مقتل موظف بالجيزة على يد زوج أخته بسبب خلافات مالية حول تجارة البلح.

وتبين بالفحص أن المجني عليه موظف بوزارة الأوقاف،صاحب ال49 عاما أنهى حياته زوج أخته والذي يعمل عامل.

ونقلت الجثة إلى مستشفى الواحات تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بسرعة الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوث الوفاة وتوقيت الحادث وبيان ما بها من إصابات.

وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

كما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث والتحقيق في الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق استدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة ولمعرفة ما إذا كان في خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه.

وكانت قد انطلق على الفور رجال المباحث وتبين أن الجثة لموظف به آثار اعتداء على الرأس.

وتولت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم واعترف برتكاب الجريمة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وأدلى المتهم باعترافه أنه على آثر تعاملات تجارية بينه وبين المجني عليه في،تجارة البلح اشتد النقاش بينهما داخل منزل الضحية؛ بسبب خلاف على "قفص بلح" وحدثت مشاجرة تبادلا الضرب كل منهما ممسكًا عصا خشبية.

وانصرف المتهم بعدما وجه ضربة للمجني عليه في الرأس نقل على آثرها إلى المستشفى وتوفى نتيجة نزيف داخلي بالمخ جراء الضربة القوية التي تلقها بالعصا.

وفي واقعة آخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم " عبدالله. خ" حيث قام بهتك عرض شاب بمساعده شريكه وأيدت حكم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات الصادر ضده.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.

وكانت محكمة جنايات سوهاج حكمت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه وبمساعده شريكه هتكوا عرض المجنى عليه وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن استدرجاه لمسكنهما وقدما إليه مياه غازية تحتوى على مادة مخدرة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه عقب تناوله لها غاب عن الوعى فقاما بحسر ملابسه عنه وهتك عرضه وعقب ذلك بتاريخ لاحق قاما بهتك عرضه مرة أخرى بعد تهديدهما له بفضح أمره إن لم يستجيب لرغباتهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وفي واقعة آخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم أحدث عاهة مستديمة لمواطن بدمياط وأيدت حكم الحبس لمدة عام الصادر ضده.