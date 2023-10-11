أوكرانيا: فقدان 1183 طفلا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الأربعاء، فقدان 1183 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن مكتب المدعي العام قوله في بيان "إنه حتى اليوم الموافق 11 أكتوبر، فقد أكثر من 1183 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أنه تم تحديد أماكن تواجد 18 ألفا و812 طفلا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم /الأربعاء/ وصول نحو 22 ألفا و100 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 23ر16 مليون شخص.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو بولندا - أن نحو 21 ألفا و300 مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس الثلاثاء عائدين إلى بلادهم، مشيرة إلى أن إجمالي العائدين بلغ حتى الآن 44ر14 مليون شخص.

كانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.