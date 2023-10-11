أوكرانيا تزعم: "فاغنر" دربت حماس قبل طوفان الأقصى

اتهم الجيش الأوكراني، مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، بتدريب مقاتلي حماس قبل الهجوم على غلاف غزة.

وزعم مركز المقاومة الوطني الأوكراني، الذي تلقى معلومات استخباراتية من مصادر روسية وبيلاروسية، الثلاثاء، إن مجموعة فاغنر قامت بتدريب حماس على تكتيكات الهجوم واستخدام الطائرات المسيرة الانتحارية خلال أشهر الصيف، وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

وأوضح متحدث باسم المركز، الذي أسسته قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الأوكراني، أن "مدربي مجموعة فاغنر الروسية قاموا دربوا حماس على مهاجمة الاحتلال الإسرائيلي".