الاتحاد الأوروبي يُؤكدُ: "عقدنا العزم على استمرار مساعدة أوكرانيا"

اتفق زعماء دول وحكومات الدول الأعضاء في "الاتحاد الأوروبي"، الذين عقدوا اجتماعًا غير رسمي في "غرناطة" الإسبانية، على إعلان نهائي، يُؤكدون من جديد دعمهم الثابت لأوكرانيا، فضلًا عن حقيقة أن مستقبل الدول المرشحة وطموحاتها، حسبما أفاد موقع "أوكرينفورم" الأوكراني، مساء اليوم الجمعة.

جاء ذلك في الإعلان الختامي الذي تم اعتماده عقب الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي.

قال البيان: "عقدنا العزم على تحمل المزيد من المسئولية عن أمننا ودفاعنا ومساعدة أوكرانيا، فقد عززنا قدرات أوروبا، وسنواصل دعم أوكرانيا وشعبها بقدر ما يتطلب الأمر".

الاتحاد الأوروبي:

أشار زعماء الاتحاد الأوروبي بحسب البيان، إلى أن الوباء والحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا اختبرتا قوة استقرار الاتحاد الأوروبي، وشددوا على ضرورة تعزيز سيادته، ودفعوا الدول الأعضاء إلى اتخاذ قرارات رئيسية لحماية الشعوب الأوروبية والاقتصادات الوطنية.

تابع: "في أعقاب اجتماعنا في فرساي، تصرفنا بشكل حاسم، فبعد التهديد بالابتزاز في مجال الطاقة، قمنا بتقليص اعتمادنا بشكل كبير وتنويع مصادرنا، وفي مواجهة تشديد سلاسل التوريد والمنافسة الدولية، قمنا بتعزيز قاعدتنا الاقتصادية، وهناك حاجة إلى المزيد".

أشار البيان الختامي: "اليوم في غرناطة، ناقشنا الأولويات والإجراءات الرئيسية اللازمة لأوروبا قوية وديناميكية وتنافسية ومتماسكة في عالم متغير".

بشكل خاص، وكما أكد الزعماء، واستنادًا إلى أحكام البوصلة الاستراتيجية، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يعمل على تعزيز استعداده الدفاعي والاستثمار في القدرات من خلال تطوير القاعدة التكنولوجية والصناعية.

أكد الزعماء الأوروبيين: "سنركز أيضًا على الحراك العسكري، وعلى المرونة في الفضاء، وعلى مواجهة التهديدات الإلكترونية والهجينة والتلاعب بالمعلومات الأجنبية في جميع أنحاء الاتحاد، كما سلطت الحرب العدوانية الروسية الضوء بشكل أكبر على قوة العلاقات عبر الأطلسي".