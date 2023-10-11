آخر استعدادت منتخب السعودية قبل مواجهة نيجيريا الودية

يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لملاقاة نظيره النيجيري، فى اللقاء الودي الذى يجمع المنتخبين ضمن الاستعدادات التحضيرية لخوض منافسات كأس آسيا.

ويخوض لاعبو الأخضر السعودي التدريبات التحضيرية على ملعب منتجع كاسكيد في مدينة لاجوس البرتغالية التي تحتضن معسكر منتخب السعودية ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023.

وشهد مران المنتخب السعودي تواجد سالم الدوسري لاعب الأخضر، عقب غيابه عن الحصة التدريبية الأولى، رفقة الثنائي ياسر الشهراني ومحمد كنو، تحت إشراف الجهاز الطبي للأخضر.

مران منتخب السعودية

مران منتخب السعودية

مران منتخب السعودية

رؤية روبرتو مانشيني

ويسعى الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية الى رفع المعدل البدني لدى لاعبو منتخب السعودية، بجانب الرتكيز على بعض التمارين التكتيكية المتنوعة.

ويستضيف ملعب بورتيماو مباراة السعودية ونيجيريا الودية المقرر لها الجمعة المقبلة، فيما ينتظر المنتخب السعودي مباراة تجريبية ودية أخرى بمعسكره الجاري الذي يمتد 9 أيام، أمام مالي الثلاثاء المقبل على الملعب ذاته.

الجدير بالذكر أن منتخب السعودية، يخوض منافسات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر في أبريل المقبل ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات عمان، قيرغستان، تايلاند.