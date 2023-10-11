الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

آخر استعدادت منتخب السعودية قبل مواجهة نيجيريا الودية

مران منتخب السعودية
مران منتخب السعودية

يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لملاقاة نظيره النيجيري، فى اللقاء الودي الذى يجمع المنتخبين ضمن الاستعدادات التحضيرية لخوض منافسات كأس آسيا.

txt

القناع الإيطالي يظهر في تدريبات منتخب السعودية

txt

مانشيني يُعلن قائمة منتخب السعودية لمعسكر البرتغال

txt

مانشيني يثير غضب جماهير الأخضر بضم الربيعي لقائمة منتخب السعودية

txt

الكشف عن حجم إصابة شراحيلي مع منتخب السعودية

ويخوض لاعبو الأخضر السعودي التدريبات التحضيرية على ملعب منتجع كاسكيد في مدينة لاجوس البرتغالية التي تحتضن معسكر منتخب السعودية ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023. 

وشهد مران المنتخب السعودي تواجد سالم الدوسري لاعب الأخضر، عقب غيابه عن الحصة التدريبية الأولى، رفقة الثنائي ياسر الشهراني ومحمد كنو، تحت إشراف الجهاز الطبي للأخضر.

مران منتخب السعودية 
مران منتخب السعودية 
مران منتخب السعودية 

رؤية روبرتو مانشيني

ويسعى الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية الى رفع المعدل البدني لدى لاعبو منتخب السعودية، بجانب الرتكيز على بعض التمارين التكتيكية المتنوعة.

ويستضيف ملعب بورتيماو  مباراة السعودية ونيجيريا الودية المقرر لها الجمعة المقبلة، فيما ينتظر المنتخب السعودي مباراة تجريبية ودية أخرى بمعسكره الجاري الذي يمتد 9 أيام، أمام مالي الثلاثاء المقبل على الملعب ذاته.

الجدير بالذكر أن منتخب السعودية، يخوض منافسات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر في أبريل المقبل ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات عمان، قيرغستان، تايلاند.

الجريدة الورقية