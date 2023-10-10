القناع الإيطالي يظهر في تدريبات منتخب السعودية

ظهر لاعبي منتخب السعودية الأول لكرة لقدم وهم يرتدون قناع "أو 2 أب" الطبي الإيطالي، خلال الحصة التدريبية الجماعية الصباحية للصقور في مدينة لاجوس البرتغالية، خلال معسكر الصقور ضمن المرحلة الإعدادية الثالثة استعدادًا لكأس آسيا 2023.

وخصص الجهاز الطبي لمنتخب السعودية بقيادة المدرب الإيطالي مانشيني القناع الإيطالي للاختبارات الفسيولوجية، بعدما جمع قاعدة بيانات عن كل لاعب وحالة البدنية والصحية.

ما هو القناع الإيطالي وما دوره

مهمة القناع الإيطالي هي جمع مجموعة من البيانات عن كل لاعب بدنيًا وصحيًا، شرط خوض جميع اللاعبين لاختبار ميداني يرتدون خلاله القناع، والذي له دور في تحديد خطة تدريبية ونظام التغذية المناسب له ليتجنب الإصابات العضلية.

القناع الإيطالي يستعين به مجموعة من الأندية والمنتخبات حول العالم من بينها منتخب الإمارات وفريق فالنسيا الإسباني، لتقليل الإجهاد واحتمالات الإصابات العضلية.

يتم ربط القناع الإيطالي بجهاز كمبيوتر ثم تظهر البيانات التي قام بقراءتها حول قياس الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين، ومعدل ضربات القلب، وكمية الطاقة المستهلكة، بالإضافة إلى مؤشرات فقدان الوزن.

يُسمى الاختبار عبر القناع بـ في أو تي ماكس، ووصل لمعسكر منتخب السعودية في لاجوس بالبرتغال، يوم الأحد الماضي، استعدادًا لخوض وديتي نيجيريا ومالي لتجهيز اللاعبين لكأس آسيا 2023 في قطر.