مانشيني يُعلن قائمة منتخب السعودية لمعسكر البرتغال

أعلن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، قائمة منتخب السعودية المستدعاة للمشاركة في المعسكر التحضيري في البرتغالي خلال فترة التوقف الدولية لشهر أكتوبر.

وينطلق معسكر الأخضر السعودي بعد يوم غدٍ الأحد في مدينة لاقوس البرتغالية، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.

واستدعى مانشيني، 31 لاعبا للالتحاق بمعسكر منتخب السعودية، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، علي هزازي، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، محمد مران.

ويخوض منتخب السعودية مباراتين وديتين الأولى أمام منتخب نيجيريا في الثالث عشر من أكتوبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب مالي في السابع عشر من أكتوبر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على " ملعب بورتيماو" .