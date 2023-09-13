الكشف عن حجم إصابة شراحيلي مع منتخب السعودية

أعلن الجهاز الطبي لمنتخب السعودي الأول لكرة القدم حجم إصابة اللاعب رياض شراحيلي نجم وسط المنتخب السعودي، والتي بسببها غاب عن مباريات معسكر نيوكاسل في انجلترا.

الكشف عن حجم إصابة رياض شراحيلي

أكد الجهاز الطبي للمنتخب السعودي تعرض اللاعب رياض شراحيلي لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية للساق وكدمة بالركبة، وفقًا لنتائج الفحوصات التي خضع لها اللاعب ووفقًا للتقرير الطبي.

غاب رياض شراحيلي عن مواجهتي المنتخب السعودي أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية بسبب الإصابة، والتي خسرها الصقور في إطار الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا المقبلة.

كان الحساب الرسمي لمنتخب السعودية قد نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها اللاعب رياض شراحيلي، عن تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية للساق بالإضافة إلى كدمة في الركبة، وتم التواصل مع الجهاز الطبي بنادي الشباب والرفع بالتقارير الطبية المفصلة بذلك لمتابعة البرنامج العلاجي".