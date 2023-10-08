مانشيني يثير غضب جماهير الأخضر بضم الربيعي لقائمة منتخب السعودية

أثار المدرب الإيطالي مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودي الجدل بضم محمد الربيعي حارس المرمى الثاني للنادي الأهلي، بدلًا من نواف العقيدي بسبب الغصابة التي تعرض لها اللاعب بعد وضع اسمه ضمن قائمة الصقور.

مانشيني يثير الجدل بضم الربيعي وترك المعيوف

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها العقيدي اليوم تعرضه لإصابة مما استدعى الأمر استبعاده من قائمة الصقور للمرحلة الإعدادية الثالثة لكأس آسيا 2022 في قطر، وضم محمد الربيعي بدلًا منه ليكون الأمر أكثر إثارة للجدل.

يغيب محمد الربيعي عن المشاركة باستمرار مع الأهلي خاصة بعد استبعاده من قبل الجهاز الإداري والفني للعقوبة عقب توقيعه للهلال في الميركاتو الصيفي الماضي.

الجمهور السعودي: مانشيني لا يعرف

تساءل الجمهور عن السبب الذي جعل مانشيني لا يقوم باستدعاء عبدالله المعيوف خاصة وانه يشارك باتسمرار مع نادي الاتحاد في المباريات القارية، ويلعب في مباريات الكأس أيضًا، ويقدم مستوى جيد للغاية في المواجهات التي يشارك فيها، عكس الربيعي الذي يغيب عن المشاركة منذ فترة طويلة.

قال جزء من جمهور الاتحاد لماذ لم يقوم مانشيني باستدعاء المعيوف "البديل" بالرغم انه استدعى محمد العويس حارس الهلال "البديل" أيضًا، والذي يشارك أقل من حارس العميد مؤخرًا.

وصل الأمر إلى قول عدد كبير من الجمهور أنه لا يعلم الكثير عن الكرة السعودية، وان بعض القرارات التي يتخذها تكون بمساعدة العناصر السعودية في الجهاز الفني من خلال الاقتراح بعيدًا عن وجهته الفنية.