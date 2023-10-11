تنتظر جماهير الكرة المصرية مشاهدة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، عندما يلاقي نظيره زامبيا فى المباراة الودية التى تجمعهما في إطار تحضيرات الفراعنة خلال معسكر الإمارات بفترة التوقف الدولي الحالية استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

موعد مباراة مصر وزامبيا الودية والقنوات الناقلة

موعد مباريات منتخب مصر الودية

وتوجه منتخب مصر إلى الإمارات لخوض معسكر مغلق وخوض مباراتين وديتين، الأولى أمام زامبيا يوم الخميس المقبل 12 أكتوبر ضد زامبيا، والثانية ستكون ضد الجزائر يوم الاثنين المقبل الموافق 16 أكتوبر.

ويلعب منتخب الفراعنة تحت القيادة الفنية للبرتغالي روي فيتوريا مباراة زامبيا الودية للوقوف على الرتوش الفنية الأخيرة للاعبين، استعدادا لخوض بطولة أمم أفريقيا، التي ستقام بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وعلى الجانب الأخر، كشف طبيب المنتخب الوطنى أنه جاري التنسيق مع نادي أرسنال الإنجليزي منذ إصابة محمد النني الذي شارك مع المنتخب آخر مرة بمعسكر ديسمبر الماضي في مباراة بلجيكا وأن عودته للمشاركة أمر جيد للفراعنة.

وينضم الثنائي مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي و محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي لمعسكر منتخب مصر اليوم، المقام في دولة الإمارات ضمن تحضيرات فترة التوقف الدولية الحالية.

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم تفاصيل وأسباب غياب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن معسكر الفراعنة المقام الآن استعدادًا لخوض وديتي زامبيا والجزائر.

وأكد أبو العلا أنه تواصل مع طبيب النادي الأهلي لمعرفة تفاصيل إضابة إمام عاشور، وموعد عودته للمشاركة مع الفريق.

وقال طبيب المنتخب أن نظيره في الأهلي أكد على صعوبة لحاق اللاعب بمعسكر الفراعنة المقام في الإمارات، حيث أن إصابته تحتاج لمزيد من الوقت للتأكيد على تعافي اللاعب ثم الدخول في برنامج تأهيلي قبل المشاركة.

القناة الناقلة لمباراة مصر و زامبيا

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وزامبيا على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.