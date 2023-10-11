اليوم آخر موعد لتقديم طلب توقيع الكشف الطبي على المرشحين للانتخابات الرئاسية

تنتهى اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر، المدة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتقدم طالب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر، لتوقيع الكشف الطبي عن الحالة البدنية والذهنية.

وحدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2023 ضوابط وقواعد توقيع الكشف الطبى والتى تتمثل فى تقديم طالب الترشح بطلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك إلى المجالس الطبية المتخصصة بمقرها بالقاهرة، ويكون تقديم الطلب توقيع الكشف الطبي في موعد أقصاه اليوم الأربعاء 11 أكتوبر لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقى طلبات الترشح في اليوم التالي.

ويلتزم طالب الترشح بسداد مبلغ مقداره 10 آلاف جنيه مصري لخزينة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة - غير قابل للاسترداد - مقابل عمل اللجان الطبية المتخصصة التي ستتولى توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح، وفحص نتائج التحاليل الطبية والفحوصات.