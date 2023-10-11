حقيقة عودة قوافل مساعدات مصرية من غزة (فيديو)

نفى الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، صحة ما تردد على مواقع التواصل بشأن عودة قوافل مصرية من غزة، مشيرا إلى أنه لا يزال يتم التحضير للقوافل والقافلة لا تتحرك إلا بعد تأكد الأجهزة المعنية من سلامة المشاركين فيها.

يتم تجهيز قافلة مساعدات لـ غزة بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية

وأوضح طلعت عبد القوي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم مصر حاضرة دائما بجوار أشقائها العرب في الكوارث والحروب ، مشيرا إلى أنه يتم تجهيز قافلة بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية وهي على أعلى مستوى، ولايزال التحضير لها، وانتظار موافقة التحرك بها بشكل آمن.

وأكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن جميع الجمعيات الأهلية لديها إصرار على تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، في ظل القصف الذي تتعرض له غزة والحصار الذي يعاني منه أهلها.

و أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل رفضت إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف الشيخ، في تغريده له عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، أنه تمت المطالبة بشكل عاجل من إسرائيل لإدخال مواد غذائية وطبية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من إسرائيل.

مطالبات بدخول مواد الإغاثة وإعادة الكهرباء والماء



وطالب الشيخ، المؤسسات الإنسانية الدولية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان والسماح بدخول مواد الإغاثة وإعادة الكهرباء والماء، لأن قطاع غزة أمام كارثة إنسانية كبيرة.

وأكدت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن الحصار الكامل لقطاع غزة، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، في إشارة إلى التدهور الخطير في الأوضاع الميدانية، بسبب العدوان المتواصل والشامل على قطاع غزة منذ أربعة أيام.

وقررت إسرائيل أمس فرض حصار كامل على قطاع غزة، يشمل حظر دخول الغذاء والوقود، وفق ما ذكر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت.

وفي وقت لاحق، أمر وزير طاقة الاحتلال إسرائيل كاتس شركة المياه الوطنية بقطع إمدادات المياه عن قطاع غزة.