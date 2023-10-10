إبراهيم عيسى: كرة النار تقترب ومصر تلتزم حدودها

بعد “طوفان الأقصى”..

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن نتنياهو يريد أمد الحرب ودمويتها وانكار أي مسئولية تتهمه بالتقصير بما حدث من اختراق المقاومة الفلسطينية لحدود إسرائيل يوم السبت 7 أكتوبر.

المقاومة الفلسطينية

وتابع إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج “حديث القاهرة”: "مصر تلتزم حدوده لأن كرة النار من الممكن أن تصل لها.. هناك محاولات للوقيعة بين مصر والشعب الفلسطيني"، منوهًا بأن مصر تريد حل الدولتين من أجل أن يعم السلام في المنطقة ولكي يعيش الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في سلام.

ومن جانب اخر، أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مصر طوال تاريخها لم تقبل النقاش حول مقترح توطين أهل فلسطين في سيناء باستثناء فترة حكم الإخون.

وأوضح "طوفان الأقصى" كشف الاحتلال الإسرائيل، مشددًا على أنهم ضبطوا في حالة من التقصير والفشل المخابراتي والعسكري الفضائحي، متابعًا: "هناك دببه يريدون إدخال مصر.. في محاولات تسخين".

ونوة بأن نتنياهو يريد أمد الحرب ودمويتها وانكار أي مسئولية تتهمه بالتقصير بما حدث من اختراق المقاومة الفلسطينية لحدود إسرائيل يوم السبت 7 أكتوبر، منوهًا بأن مصر تريد حل الدولتين من أجل أن يعم السلام في المنطقة ولكي يعيش الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في سلام.