«الوطنية للانتخابات» تواصل تلقى أوراق راغبى الترشح

لليوم السابع على التوالى

تواصل لجنة تلقى وفحص أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، لليوم السابع على التوالي، تلقى أوراق راغبى الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، يوميا من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء لمدة 10 أيام تنتهى فى 14 أكتوبر الجارى.

وتقدم حتى الآن رسميا 3 مرشحين بأوراق ترشحهم للرئاسة، وهم الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي.

وأكد المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن مجلس إدارة الهيئة بتشكيله السابق، أدى عمله على الوجه الأكمل فى شأن الإعداد للانتخابات الرئاسية 2024 من كافة جوانبها، وأن الجميع يلمس جهدا مضنيا بُذل فى هذا الصدد، وأن المجلس الحالى سيمضى قُدما لإنجاح هذا الاستحقاق الدستورى المهم لكى تخرج العملية الانتخابية معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين.

واستعرض مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مسار ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات طيلة الفترة الماضية، خلال عملية الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية، والمستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية التى انطلقت بصدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات.

وناقش مجلس الإدارة مذكرة بشأن طلبات عدد من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام للقيد فى قاعدة البيانات المخصصة لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات داخل الهيئة، وانتهى المجلس فى ختام المداولة إلى الموافقة على إدراجها، بعدما تم التأكد من استيفائها الشروط والضوابط المقررة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.