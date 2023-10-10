انعقاد امتحانات المحولين بين القسمين العلمي والأدبي بمعاهد سوهاج الأزهرية

تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، انعقدت الاثنين، أعمال امتحانات المحولين من القسم العلمي إلى الأدبي ومن القسم الأدبي إلى العلمي بمعاهد سوهاج الأزهرية تحت إشراف وتنفيذ إدارة الامتحانات ، بقيادة الدكتور على قدرى .



وتفقد الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية يرافقه الدكتور عمر تمام، مدير التعليم الثانوي والدكتور مرتضى أبو شارب، مدير التعليم الإعدادي لجان الامتحانات بمعهد العارف الابتدائي.

واطمأن وكيل المنطقة ومرافقوه على هدوء وانتظام اللجان والتأكد من عدم وجود شكاوى، وانضباط العمل وفق الضوابط والشروط الواردة في هذا الشأن.

وأوضح أعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ الامتحانات شعبان محمد عبد الكريم، على سعد، محمد رفعت، أن أعمال التصحيح تتم تحت إشراف موجهى العموم وأن النتائج ستصل جميع الإدارات خلال الأسبوع الجاري .