ستاد القاهرة يستعد لاستضافة بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

أنهى مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، وضع اللمسات الأخيرة على الصالة المغطاة رقم 2 في إستاد القاهرة الدولي، والتى تستعد لإستضافة بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الثامنة.

ستاد القاهرة يستعد لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

وحرص نائب رئيس الاتحاد محمد كمال وأعضاء المجلس شهاب يحيى وأحمد شعبان، على الحضور في الصالة المغطأة للوقوف على مدى جاهزية الملاعب والمدرجات، ورؤية متطلبات اللجان الخاصة بالتجهيز قبل البطولة.

ويقام الاجتماع الفني لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة مساء غدًا الأربعاء، في أحد الفنادق بالقاهرة من أجل الوقوف على كافة اللوائح الخاصة باللاعبين والكشف عن القرعة النهائية للبطولة.

من المقرر ان تقام النسخة الثامنة من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة خلال الفترة من 12 وحتى يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري، والتي تشهد مشاركة 25 دولة وهم مصر والإمارات والجزائر والأردن والبحرين والسعودية من المنطقة العربية، بجانب منتخبات البرتغال - موريشيوس - جنوب أفريقيا - ألمانيا - ماليزيا - إيطاليا - الهند - إنجلترا - سيريلانكا - استونيا - كينيا - فرنسا - كرواتيا - كندا - الدنمارك - لوكسمبورج - بولندا - أوغندا – المجر.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة حضور مكثف من قبل مسؤولي الاتحاد الأفريقي والدولي للعبة حيث ستستضيف القاهرة إلى جوار البطولة الدولية الدورة تدريبية الخاصة بالإدارة وتنظيم البطولات والمسابقات والتي سيحضرها عدد كبير من أعضاء ومجالس إدارات بعض الاتحادات القارية ولاعبين سابقين بهدف إثقالهم بالخبرات اللازمة.