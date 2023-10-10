نجل الدكتور هاني الناظر يكشف اَخر تفاصيل حالة والده الصحية

كشف الدكتور محمد نجل الدكتور هاني الناظر، اَخر تفاصيل حالة والده الصحية، بعد إصابته بمرض السرطان، وأنه تم اكتشاف المرض بالصدفة، وذلك وفق لما نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"

وأثار خبر إصابة دكتور هاني الناظر بمرض السرطان حالة كبيرة من الحزن بين جمهوره ومحبيه وتلاميذه.

وأكد نجل الدكتور هاني أن والده ما زال متواجدا حتى الآن في المستشفى وما زال يتلقى العلاج وهو في أمس الحالة للدعاء.

وأوضح أن هاني الناظر يشعر بآلام شديده نتيجة جرعات كيماوي وعلاج السرطان.