الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نجل الدكتور هاني الناظر يكشف اَخر تفاصيل حالة والده الصحية

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

كشف الدكتور محمد نجل الدكتور هاني الناظر، اَخر تفاصيل حالة والده الصحية، بعد إصابته بمرض السرطان، وأنه تم اكتشاف المرض بالصدفة، وذلك وفق لما نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"

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إصابة هاني الناظر.. علامات تكشف الإصابة بسرطان المخ

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هاني الناظر يحكي تفاصيل مشاركته في حرب أكتوبر: أعظم حدث بحياتي

وأثار خبر إصابة دكتور هاني الناظر بمرض السرطان حالة كبيرة من الحزن بين جمهوره ومحبيه وتلاميذه.

وأكد نجل الدكتور هاني أن والده ما زال متواجدا حتى الآن في المستشفى وما زال يتلقى العلاج وهو في أمس الحالة للدعاء.

وأوضح أن هاني الناظر يشعر بآلام شديده نتيجة جرعات كيماوي وعلاج السرطان.

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