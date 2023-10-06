هاني الناظر يحكي تفاصيل مشاركته في حرب أكتوبر: أعظم حدث بحياتي

في آخر لقاء تليفزيوني قبل وعكته الصحية..

يمر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، بوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها المستشفى، منذ أيام قليلة، إذ نشر نجله الدكتور محمد الناظر تفاصيل الحالة الصحية لوالده قائلًا: كان بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا أنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة، وحاليًا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب.

وأضاف: هو صحيا تعبان جدا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة.

الدكتور هاني الناظر يحكي تفاصيل مشاركته بحرب أكتوبر

وتحدث الدكتور هاني الناظر، في آخر لقاء تليفزيوني له، ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية TeN، عن مشاركته في حرب أكتوبر، قائلًا: كنت ظابط احتياط في حرب أكتوبر برتبة ملازم.

وتابع: يوم 5 أكتوبر كنا مجموعة ضباط قاعدين بليل ومكنش عندنا علم عن قيام الحرب، ولكن كنا حاسين إن في حاجة هتحصل لأن الجيش اتحرك وأخدنا أوضاع مش بتاع تدريب.

تفتكروا لو حاربنا هنعدي في ظل كل تحصينات العدو، كلمات قالها زميل الناظر في يوم 5 أكتوبر قبل إعلان الحرب بيوم، ليرد عليه الأخير: بإذن الله لو حاربنا هنعدي بنسبة 100%، العدو قاعد خايف وعاوز يروح بيته لكن احنا عاوزين بيتنا وأرضنا.

وأكد استشاري الأمراض الجلدية، أن مشاركته في حرب أكتوبر هي أعظم حدث في حياته، مضيفًا: خدمت في الجيش 4 سنين، اتعلمت فيهم حسن الإدارة والتصرف وقت الشدة، إذ تخرجت من كلية ضباط الاحتياط وعمري 21 عامًا، وفجاة لاقيت نفسي مسؤول عن جنود وعدد ومتحمل المسؤولية كاملة.