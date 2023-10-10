ضبط صاحب سلسلة صيدليات ومحلات تجارية هارب من 394 حكما بالجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، صاحب سلسلة مطلوب التنفيذ عليه فى 109 أحكام حبس جزئى "شيكات" بإجمالى مدد حبس بلغت 197 سنة وكفالات مالية. جزئى "شيكات" بإجمالي حبس بلغت 197 سنة وكفالات مالية.

ضبط صاحب سلسلة صيدليات ومحلات تجارية هارب من 394حكم بالجيزة

وبمواجهه المتهم ، أقر بالأحكام الصادرة ضده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.



وكما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مدير شركة للاستثمار العقاري هارب من 339 سنة سجن في منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة .

وفي سياق آخر ،استجابت وزارة الداخلية لشكوى ملاك عدد من الوحدات بأحد المشروعات السكنية بمنطقة الساحل الشمالي، التمسوا خلالها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم ضد (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن "مدير شركة للاستثمار العقارى مطلوب للتنفيذ عليه في 112 حكما بتهم "شيك – نصب – تبديد – استيلاء" بإجمالي مدة حبس بلغت 339 سنة وكفالات مالية".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم بمحل اختبائه بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.





كما أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، ، محاكمة 6 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل أخر باستخدام بندقية خرطوش وعصا خشبية وقارورات زجاجية بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثانى من دور شهر ديسمبر المقبل كطلب الدفاع لاستدعاء شهود الإثبات والطبيب الشرعى وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5700 لسنة 2023 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 1211 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "جمال ف ف"، هارب، وشقيقه "شريف ف ف"، محبوس، وشقيقيهم "خالد ف ف"، هارب، و"كرم خ ف"، محبوس، و"محمد م ع"، محبوس، و"عمران م ج"، محبوس، لأنهم فى 11 أبريل 2023، بدائرة قسم شرطة الخصوص، قتلوا المجنى عليه "سعيد محمد عبد المنعم فريد"، عمدا مع سبق الإصرار.



وتابع امر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وإذ نفاذا لذلك الغرض أحرزوا أسلحة نارية وأدوات "بندقية خرطوش" حوزة المتهم الأول، وعصا خشبية وقارورات زجاجية موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجد المجنى عليه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق صوبه أعيرة نارية استقرت بأماكن متفرقة بجسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتى أودت بحياته حال تواجد باقى المتهمين بمسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهى أنهم فى ذات الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه "محمد أشرف محمد عبد المنعم"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، وإذا نفاذا لذلك الغرض أحرزوا أسلحة نارية وأدوات "بندقية خرطوش"، حوزة المتهم الأول، وعصا خشبية وقارورات زجاجية، موضوع الاتهامات التالية، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجده، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق صوبه عيار ناري استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتى كادت أن تودى بحياته إلا أنه جاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج، وذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله.

