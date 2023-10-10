ضبط عاطل بالقاهرة تخصص فى سرقة عدادات المياه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (سباك- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة عداد المياه الخاص بمحل سكنه.

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بالفحص أسفرت الجهود أن وراء إرتكاب الواقعة(عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه..وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات بأسلوب "الفك" وإعترف بإرتكاب عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة العدادات المستولى عليها بمسكنه.

بإستدعاء المجنى عليهـــم تعرفوا على المضبوطات, وإتهموه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.