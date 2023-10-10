ضياء السيد: موديست لديه خبرات ويحتاج للوقت

تحدث ضياء السيد عن النجم الفرنسي أنتوني موديست نجم النادي الأهلي، وعن ما يتعرض له من انتقاد خلال الفترة الأخيره بعد أول مواجهتين له مع المارد الاحمر.

ضياء السيد: موديست يحتاج الوقت للحكم على مستواه

أكد ضياء أن النجم الفرنسي أنتوني موديست يمتلك الخبرات ولديه إمكانيات رائعة، وسوف يكون جيد خلال المواجهات المقبله، وخبراته ستساعده على النجاح مع الفريق، مؤكدًا انه من الصعب الحكم على موديست بعد مباراتين فقط مع النادي.

ينتقد الكثير من الجمهور مستوى اللاعب الفرنسي بعد مواجهتين مع الأهلي، ويقف الجميع ما بين معارض لمستواه وما بين مطالب للعبه الكثير من المواجهات حتى يتم الحكم عليه بشكل صحيح.

يدخل الأهلي حاليًا في فترة توقف بسبب معسكر منتخب مصر الذي سيخوض مواجهتين أمام زامبيا يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد هزاع بن زايد، ثم بعدها لقاء مع منتخب الجزائر خلال معسكر الإمارات.