تخلصي من جلد الوزة إلى الأبد..5 نصائح سحرية تعرفي عليها

جلد الوزة من الأشياء المزعجة التي تصيب بعض السيدات، مما تشعرهم بالإنزعاج الدائم وعدم ثقتهم في أنفسهم، ولذلك نقدم لك أهم النصائح التي يجب مراعتها لعلاج جلد الوزة وتجنب ظهورها مرة آخرى.

جلد الوزة

نصائح سحرية لعلاج جلد الوزة

قلل استخدم المياه الدافئة وقت الاستحمام ، حيث يتسبب الماء الساخن والاغتسال أو الاستحمام لوقت طويل في فقدان زيوت البشرة. قلِّل وقت الاغتسال بحيث يكون 10 دقائق ، واستخدم الماء الدافئ وليس الساخن.

تجنب استخدام الصابون من النوع القاسي على الجلد والمسبب لجفاف البشرة، قوم بإزالة الجلد الميت برفق باستخدام منشفة أو لوفة، وقد يؤدي الفرك الشديد أو إزالة سدادات جُريبات الشعر إلى تهيج الجلد وتفاقم الحالة، بعد الاغتسال أو الاستحمام، امسح الجلد وجففه برفق باستخدام منشفة بحيث تبقى بعض الرطوبة عليه.

ضَع على الجلد المصاب كريمًا متاحًا من دون وصفة طبية يحتوي على اليوريا أو حمض اللاكتيك أو حمض ألفا هيدروكسي أو حمض الساليسيليك، وتساعد هذه الكريمات على تفكيك خلايا الجلد الميتة وإزالتها، كما أنها ترطِّب الجلد الجاف وتنعِّمه.

رطب جلدك، بينما لا يزال الجلد رطبًا بعد الاستحمام، ضع مرطبًا يحتوي على اللانولين أو الفازلين أو الجلسرين، وتعمل هذه المكونات على تلطيف الجلد الجاف وتساعد على حبس الرطوبة.

يُفضل استخدام المرطبات ذات القوام الكثيف، وأعِد استعمال المنتج على الجلد المصاب عدة مرات في اليوم.

تجنب ارتداء الملابس الضيقة لمنع احتكاكها بالجلد. احمِ الجلد المصاب من الاحتكاك الذي يحدث عند ارتداء الملابس الضيقة.