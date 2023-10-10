إحالت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أوراق "مبيض محارة" لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي ، بإعدامه بتهمة قتل زوجته بسلاح أبيض "سكين"، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر ديسمبر للنطق بالحكم.

إحالة أوراق مبيض محارة لمفتي الجمهورية لاتهامه بقتل زوجته بالقليوبية

وقد جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15934 لسنة 2022 جنح قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3973 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمود ا أ"، 39 سنة، مبيض محارة، قتل زوجته المجني عليها "و ع س"، 38 سنة، ربة منزل، وإذا نفاذا لهذا الغرض أعد سلاحا أبيضا "سكين"، وما أن ظفر بها حتى سدد لها طعنة بالرقبة والتى أحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريية ، والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيض "سكين" بغير مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكاننت بداية أحداث الواقعة بتلقي للواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، بورود بلاغ بوجود جثة لربة منزل بها ذبح بالرقبة بمنطقة شارع الرشاح بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة ربة منزل، 38 سنة، على أيدي زوجها مبيض محارة، 39 سنة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بذبح من رقبتها حتى فارقت الحياة، وجرى التحفظ على المتهم، ونقل الجثة لمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والتى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.

وفي واقعة اخري ، لقي سائق مصرعه وأصيب 7 تلاميذ في حادث سقوط سيارة ركاب في رشاح على طريق قرية سنهرة بطوخ دائرة مركز شرطة طوخ وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قها المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن جثة السائق والاستعلام عن حالة المصابين.

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من غرتلقتفة عمليات محافظة القليوبية يفيد ورود بلاغ بوقوع سيارة ميكروباص رقم ٤٢٨٩ ق م س، بقيادة السائق هاني محمد محمد عمر في رشاح سنهرة عزبة السيد عمارة، وأسفر الحادث عن حالة وفاة و7 حالات إصابة.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين أنه أثناء سير السيارة اختلت عجلة القيادة وانحرفت السيارة إلى جانب الرشاح، وسقطت في المياه، وأسرع الأهالي لانتشال التلاميذ، وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة ويدعى "هانى م م" 44 سنة وإصابة 7 تلاميذ، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

