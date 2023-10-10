مواد غذائية تسبب النعاس طبيبة تحددها

حددت الدكتورة ناتاليا تاناناكينا أخصائية الغدد الصماء المواد الغذائية التي تجعل الإنسان يشعر بالنعاس.

وتشير الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن تناول الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات وخاصة البسيطة والبتربتوفان والمغنيسيوم يمكن أن يسبب الشعور بالنعاس.

وتقول: "تشمل هذه الأطعمة الحلويات والخبز الأبيض والمكرونة والارز الأبيض والبطاطس. ويجب أن نعلم أن تناول الكربوهيدرات باعتدال يكون مفيدا للحفاظ على مستوى الطاقة المطلوب. ولكن الإفرط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى النعاس بعد تناول الطعام مباشرة".

وتشير إلى أن الأطعمة الغنية بالتربتوفان هي جبن القريش و لحم الديك الرومي والحليب والمكسرات والبذور.

وتضيف: "التربتوفان - هو حمض أميني يعتبر بمثابة مقدمة لهرمون السيروتونين الذي يلعب دورا مهما في المزاج وتنظيم النوم. لذلك عند تناول أطعمة محتوية على التربتوفان يمكن يؤدي إلى ارتفاع مستوى السيروتونين في الدم ما قد يجعل الشخص يشعر بالنعاس".

ووفقا لها المغنيسيوم معدن مهم يساهم في تنظيم النوم والراحة.

وتقول: "يؤدي انخفاض مستوى المغنيسيوم إلى الأرق والشعور بالتعب".

وتضيف، إن تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم مثل المكسرات والبذور والسبانخ والأفوكادو والموز والشوكولاتة الداكنة يمكن أن يحسن نوعية النوم.

وتشير إلى أن الكحول يمكن أن يسبب النعاس أيضا ، ولكن لا ينصح باستخدامه لهذا الغرض.

وتقول: "بغض النظر عن أن الكحول يمكن أن يساعد على النوم بسرعة، يمكنه في نفس الوقت ان يسبب اضطراب النوم. لذلك حتى إذا كان الشخص يشعر بالنعاس بعد تناول الكحول يكون من الأفضل له تناوله باعتدال وتقليل كميته".

وتشير الطبيبة، إلى أن رد فعل كل شخص تجاه الأطعمة مختلف وهو مسألة شخصية تماما، حيث يمكن أن يسبب طعام معين لدى الشخص الشعور بالنعاس، قد لا يكون لنفس الطعام تأثير مماثل في شخص آخر.