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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تركيا وإيطاليا يفوزان بتنظيم يورو 2030

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"

أعطى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء تركيا وإيطاليا شرف تنظيم كأس أوروبا "يورو 2030" بعدما فاز ملف المملكة المتحدة وإيرلندا بتنظيم النسخة التي تسبقها.

كان قرار اللجنة التنفيذية متوقعا كون الملف المشترك لبريطانيا وإيرلندا كان وحيدا بعد انسحاب تركيا من السباق لنسخة 2028، والأمر ينطبق على الملف الإيطالي-التركي لعام 2032.

كان الاتحاد الأوروبي أعلن الأربعاء الماضي أن تركيا انسحبت من السباق لنسخة 2028، فبات الملف المشترك للمملكة المتحدة وإيرلندا دون منافس.

وتستضيف ألمانيا النسخة المقبلة من البطولة القارية من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

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