ماريان عزيز مديرا عاما لـ"جابان توباكو" خلفا للإنجليزى انتونى سميث

فى مفاجأه كبيرة إختارت الإدارة العليا بجموع جابان توباكو اليابانية ماريان عزيز مجدى لتولى منصب المدير العام للشركة بمصرخلفا للإنجليزي أنتونى سميث والذي كان يلقى مصاعب كبيرة فى إدارة مقاليد الشركه لعدم معرفته بمصر وتوجهات الأستهلاك لمنتجات السجائر المختلفه، وسيتولى "سميث" أحد أفرع الشركة فى إحدى دول الخليج وسيديرها من دبى الإماراتية.

كانت ماريان عزيز قد إلتحقت بشركة جابان توباكو منذ 6 أشهر وتولت خلالها منصب مدير العلاقات الحكوميه وهو المنصب الذى كانت تتولاه فى شركة بريتش أمريكان توباكو والتى خرجت من مصر مؤخرا لفشلها فى إثبات جدارتها على مستوى الإنتاج والمبيعات رغم أن السوق المصرى يعد من أكبر 10اسواق مستهلكه للتبغ على مستوى العالم ،وتنتج مصر محليا أكثر من 80 مليار سيجاره سنويا رغم أن هذا الرقم إنخفض فى السنوات الثلاث الأخيره بشكل ملحوظ .

من المنتظر أن يقوم المدير العام الجديد لجابان توباكو بتعيين مدير عام جديد فى منصب العلاقات الحكوميه .

كانت جابان توباكو قد إحتفلت العام الماضى إحتفالا ضخما بالقاهره لوصولها إلى رقم إنتاج مليار سيجاره ،ووضعت إدارة الشركه خطه كبيره للوصول بالإنتاج مع نهاية عام 2023 إلى رقم 1.3 مليار سيجاره وهو ما لم يتحقق .

يذكر أن جابان توباكو مصر تمتلك علامة النخله فى المعسلات ،وتنتج السجائر ماركة ونستون، وكاميل والثانى لا يلقى رواجا كبيرا فى مصر ، ويعد اللبنانى أيمن العباسى المدير العام الأسبق للشركه قبل الإنجليزى أنتوني سميث ،ومعه المصرى خالد إسماعيل مدير العلاقات الحكوميه والخارجيه هما أهم وأبرز من تولا مقاليد إدارة الشركه اليابانيه منذ أن تواجدت فى مصر .