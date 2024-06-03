وزير النقل يترأس الجمعيات العامة العادية لـ4 شركات تابعة للقابضة للنقل البحري والبري

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل الجمعيات العامة العادية ل 4 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وهي ( بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع / دمياط لتداول الحاويات والبضائع/ المستودعات المصرية العامة / القناة للتوكيلات الملاحية ) وذلك لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى 2024/2025.

بدأت الاجتماعات بترأس وزير النقل لأعمال الجمعية العامة العادية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الشركة حيث تم استعراض الموازنة التقديرية للعام المالى 2024/2025 والتي تبلغ 2.380 مليار جنيه ... مقابل 1.730 مليار جنيهاً فى فعلي العام السابق 2022/2023 بنسبة نمو 37.6 % ...وكذا مقابل 1.179 مليار جنيه لمستهدف العام السابق 2023/2024 بنسبة نمو 101.9% كما جاء صافى الارباح المتوقعة للشركة مبلغ 1.650 مليار جنيهاً ... مقابل 1.566 مليار جنيهاً فى فعلي العام السابق 2022/2023 بنسبة نمو 5.3 % ...وكذا مقابل 600 مليون جنيه لمستهدف العام السابق 2023/2024 بنسبة نمو 175% كما تم استعراض الموازنة الاستثمارية المقترحة للعام المالى 2024/2025 والتي تدر بمبلغ 1.345 مليار جنيهاً منها مبلغ 817 مليون جنيه

وأكد الوزير خلال الجمعية علي أهمية الشركة في مجال تداول الحاويات، وتقديم خدمات تداول وتخزين الحاويات والبضائع، مشيرا إلى أهمية التطوير والتحديث المستمر لها، خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لكافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت ثم ترأس وزير النقل أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، حيث تم استعراض الموازنة التقديرية للعام المالى 2024/2025 والتي تقدر بنحو 3.500 مليار جنيه ... مقابل 2.628 مليار جنيهاً فى فعلي العام السابق 2022/2023 بنسبة نمو 33.2 % ...وكذا مقابل 1.750 مليار جنيه لمستهدف العام السابق 2023/2024 بنسبة نمو 100% كما تم استعراض صافى الارباح المتوقعة للشركة مبلغ 2.500 مليار جنيهاً ... مقابل 1.632 مليار جنيهاً فى فعلي العام السابق 2022/2023 بنسبة نمو 53.2 % ...وكذا مقابل 810 مليون جنيه لمستهدف العام السابق 2023/2024 بنسبة نمو 208.6% .

كما تم استعراض الموازنة الاستثمارية المقترحة للعام المالى 2024/2025 المتوقع تنفيذها بمبلغ 102 مليون جنيهاً وأشاد الوزير خلال الاجتماع بالتكامل المستمر بين المحطة والميناء واستمرار تسهيل دخول الشاحنات إلي الميناء والمحطة واتخاذ كافة الآليات التي تساهم في رفع كفاءة طاقة التفريغ والشحن، وتقليل مكوث السفن علي الأرصفة، كما شدد على الاستمرا في تأهيل وتطوير المحطة بشكل مستمر لتقديم أعلي المستويات في هذا المجال لتصبح محطة ذكية، وكذلك التدريب والتأهيل المستمر للمحطة وتدريب العاملين علي أحدث أنظمة العمليات والتشغيل وزيادة الأعماق بالمحطة والعمل علي زيادة حصتها من تجارة الترانزيت وجذب مزيد من الخطوط الملاحية وخلال اجتماع الجمعية العامة لشركة المستودعات العامة المصرية تم استعراض الموازنة التقديرية للعام المالى 2024/2025 والتي تقدر بنحو 669 مليون جنيه ... مقابل 656 مليون جنيهاً فى فعلي العام السابق 2022/2023 بنسبة نمو 1.9 % ...وكذا مقابل 580 مليون جنيه لمستهدف العام السابق 2023/2024 بنسبة نمو 15.3% .

كما تم استعراض صافى الارباح المتوقعة للشركة مبلغ 173 مليون جنيهاً ... مقابل 184 مليون جنيهاً فى فعلي العام السابق 2022/2023 بنسبة انخفاض 6 % ...وكذا مقابل 140 مليون جنيه لمستهدف العام السابق 2023/2024 بنسبة نمو 23.6% .

هذا وقد بلغت جملة الأستثمارات المتوقع تنفيذها مبلغ 60 مليون جنيهاً كما تم التأكيد على ضرورة التطوير المستمر للشركة التي تعتبر من أقدم وأعرق الشركات داخل ميناء الإسكندرية فى مجالات التخزين والنقل والتخليص الجمركى حيث تأسست الشركة فى الخامس عشر من ديسمبر عام 1943، وتدير الشركة مجموعة من المخازن والساحات المتخصصة فى تخزين كافة البضائع والحاويات فى موانى الإسكندرية، الدخيلة, دمياط، السويس، نويبع, الأدبية، سفاجا، بالإضافة إلى المستودع الجمركى العام بمنطقة النهضة والمستودع الجمركى العام بالقبارى، كما تمتلك الشركة أسطولا ضخما من الشاحنات والحاويات لنقل البضائع لأى موقع بجميع إنحاء الجمهورية.. وفي اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية تم استعراض الموازنة التقديرية للعام المالى 2024/2025 والتي تقدر بنحو 90 مليون جنيه ... مقابل 81 مليون جنيهاً فى فعلي العام السابق 2022/2023 بنسبة نمو 10.7 % ...وكذا مقابل 75 مليون جنيه لمستهدف العام السابق 2023/2024 بنسبة نمو 20% . وكذلك صافى الارباح المتوقعة للشركة مبلغ 827.5 مليون جنيهاً ... مقابل 365 مليون جنيهاً فى فعلي العام السابق 2022/2023 بنسبة نمو 126.8 % ...وكذا مقابل 250 مليون جنيه لمستهدف العام السابق 2023/2024بنسبة نمو 231% .

هذا وقد بلغت جملة الأستثمارات المتوقع تنفيذها مبلغ 15.5 مليون جنيهاً وتم التأكيد على ضرورة التطوير المستمر لهذه الشركة العريقة والاهتمام بزيادة عدد الاتوبيسات السياحية الجديدة والاهتمام بنشاط السياحة الدينية ( حج – عمرة ) بالإضافة الى ادخال أنشطة جديدة للشركة مثل نشاط إدارة وتشغيل المناطق اللوجيستية وكذلك الارتقاء المستمر بالخدمات المقدمة لعملاء الشركة وان تكون باعلى جودة مع استمرا تدريب وتأهيل العاملين بالشركة . و أشاد وزير النقل خلال الجمعيات العامة للشركات الأربعة بتطور مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة لها مؤكدا على ضرورة المحافظة على أراضي الشركة والاستغلال الاستثماري الأمثل لها، ودعم الشركات بأحدث المعدات والاجهزة والأتوبيسات والشاحنات لاستمرار تقديم مستوى مميز من الخدمات للجمهور وتحقيق مزيد من الأرباح لتلك الشركات بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي، وكذلك المتابعة المستمرة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لكل شركة لخطط التطوير بها وعقد لقاءات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة، مشيرا إلى أن الحافز لمن يستحق وأن على الجميع بذل كافة الجهود لاستمرار النقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها الشركة القابضة وشركاتها التابعة



