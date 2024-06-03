مصرع 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين على طريق قفط القصير

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 أخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع لوري عند الكيلو 5 بطريق قفط القصير.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع لوري على طريق قفط القصير.

وأدى الحادث إلى مصرع ٥ أشخاص جاءت أسمائهم كالتالى : كوثر محمد ابوالوفا، تبلغ من العمر 52 عامًا، وعبدالجابر عبداللاه راشد، يبلغ من العمر 45 عامًا، سائق السيارة، وإيمان علي سعيد، تبلغ من العمر 30 عامًا، وفوزية حمدي السيد، 36 عامًا، وعد ماجد محمد، تبلغ من العمر 5 أعوام، جميعهم من مركز قوص في قنا.

كما أصيب كلآ من، ضاحي عرفات أحمد، 55 عامًا، من الخطارة نقادة، وعبده محمد عبادي، 25 سنة، قوص، والضوي محمد إبراهيم، 38 القصير، وعبدالرحمن عبدالقادر، 5 أعوام، ونبيل وعبدالقادر، 6 أعوام، وحماده محمد علي إبراهيم، 40 عامًا، قوص، و جادالرب محمد أمين، حجازة قوص، 38 عامًا، وحسين عبداللطيف قريشي، 30 عامًا، قوص، موظف، وعبدالقادر محمد سيد، 30 عامًا، قوص حجازة .

جرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.