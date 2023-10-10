افتتاح أول مركز في الإسكندرية متخصص لعلاج أمراض الصدر والحساسية بالمجان

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المركز المتكامل للحساسية الصدرية للأطفال والكبار بوحدة طب صحة الأسرة بسان ستيفانو، والذى يُعد أول مركز متخصص بشراكة مجتمعية يخدم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح لعلاج أمراض الصدر والحساسية بالمجان .

وثمن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية افتتاح هذا المركز الذى يأتى فى إطار دعم المحافظة لكافة المبادرات المجتمعية المقدمة لخدمة القطاع الصحى بالإسكندرية ومن بينها مراكز الحساسية الصدرية للأطفال والكبار، لتوفير خدمة طبية بجودة عالية ومتميزة يشرف عليها فرق طبية من المتخصصين في أمراض الحساسية .

ويضم المركز الذى تكفل بعملية تجهيزه بالكامل الدكتور سمير خضر أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بالإسكندرية عدد ٢ عيادة للاطفال وعيادة للكبار و معمل لتقديم الخدمات العلاجية للمرضي ، كما يقدم المركز خدمات التثقيف والكشف الصحي للمرضي و يعمل المركز من الأحد إلي الخميس من الساعة العاشرة إلي الساعة الواحدة كعيادة متميزة

ومن الجدير بالذكر أنه بالمشاركة مع جمعية الإسكندرية للحساسية، تم تشغيل عدد( ٣ ) مراكز لتشخيص وعلاج حساسية صدر الاطفال بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالاسكندرية وهي:-

مستشفي الانفوشي للأطفال ، مستشفي اطفال الرمل "وينجت ، مستشفي فوزي معاذ للاطفال.