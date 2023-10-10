تأجيل مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.. حقيقة أم شائعة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أخبار تأجيل مهرجان الجونة في دورته السادسة، وذلك بسبب طوفان الأقصي والأزمة التي تمربها دولة فلسطين الشقيقة.

وكشف إدارة مهرجان الجونة، أن لا يوجد أي نية لتأخيل أو إلغاء مهرجان الجونة في دورته السادسة، قائلين:" مازلت التحصيرات مستمرة، إلا إذا حدثت ظروف خاصة تستدعي التأجيل أو الإلغاء، ونكن كل التضامن للشعب الفلسطيني

ويذكر أن واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى".، مضيفة أنه ويجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت: "هناك تبادل لإطلاق النار في الشوارع".

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت فى خبر عاجل، انطلاق رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وحذرت جمهورية مصر العربية من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

ودعت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت - إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرة من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئة.

كما دعت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة دوليا، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.