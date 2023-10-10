مركز شباب نوبيع ينظم مهرجان بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

نفذ مركز شباب نويبع مهرجان المشي و الجري و ركوب الدراجات احتفالات بنصر اكتوبر المجيد ضمن خطة نشاط المركز.

وذلك عملا بمبادرة الرياضة مش بس كرة وضمن خطة نشاط المركز .

وحرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

و ذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة، ومتابعة احمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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