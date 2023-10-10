أسعار الذهب في سوق الصاغة.. وعيار 24 بـ 2,571 جنيها

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب باستمرار، باعتباره الملاذ الأمن والاستثمار الأفضل، خاصة في ظل حالة التوتر والمشاكل الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وتنشر بوابة “الوفد” أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم، بسوق الصاغة.

وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,549 شراء 2,571

عيار 22 بيع 2,336 شراء 2,357

عيار 21 بيع 2,230 شراء 2,250

عيار 18 بيع 1,911 شراء 1,929

عيار 14 بيع 1,487 شراء 1,500

عيار 12 بيع 1,274 شراء 1,286

الاونصة بيع 79,261 شراء 79,971

الجنيه الذهب بيع 17,840 شراء 18,000

الكيلو بيع 2,548,571 شراء 2,571,429