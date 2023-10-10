قناة السويس تبحث سبل التعاون المشترك مع وفد الخط الملاحي العالمي COSCO

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفدا رفيع المستوى من مجلس إدارة الخط الملاحي العالمي COSCO، برئاسة السيد فانج بو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية

في بداية اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره لعلاقات التعاون الممتدة التي تجمع هيئة قناة السويس بالخط الملاحي العالمي "COSCO"، مؤكدا حرصه على تعزيز أواصر التعاون المستقبلي والتنسيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يتماشى مع استراتيجية قناة السويس التي تتطلع دوما لتلبية احتياجات عملائها.

وأكد رئيس الهيئة، أن قناة السويس تضع نصب أعينها مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري بتبني رؤية مستقبلية واعدة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة من خلال استمرار مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي، وذلك جنبا إلى جنب مع جهود تحديث أسطول الوحدات البحرية المعاونة، بما يكفل الحفاظ على ريادة القناة كأسرع وأقصر وأكثر الممرات الملاحية أمانا ولتظل دوما الاختيار الأول لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

من جانبه، أكد فانج بو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة العالمية الصينية أن قناة السويس تعد أحد الشرايين الهامة لحركة التجارة العالمية، معربا عن امتنانه الشديد للمستوي المتميز للخدمات المقدمة من قبل هيئة قناة السويس، مشيدا بالتعامل المرن من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع كافة التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري لاسيما فترة الركود التي صاحبت جائحة فيروس كورونا المستجد COVID_ 19.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة العالمية الصينية أن COSCO تتمتع بعلاقات شراكة استراتيجية مع قناة السويس ويسيران على نفس الخطى حيث تجمعهما العديد من الأمور المشتركة حيث تتزايد أعداد وحمولات السفن التابعة للخط الملاحي في المجموعة وهو التطوير الذي يقابله تطور مستمر في البنية التحتية لقناة السويس وما يصاحبها من زيادة معدلات الأمان الملاحي ورفع قدرة وكفاءة القناة .

في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع درع الهيئة إلى فانج بو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة العالمية الصينية COSCO والذي أهداه في المقابل نموذج لأحدث وأكبر سفن الحاويات التي تمتلكها المجموعة.