لعنة الإصابات تحاصر الأهلي قبل انطلاق الدوري الأفريقي

كشف النادي الأهلي عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها ثنائي الفريق إمام عاشور وكريم فؤاد خلال الفترة الأخيرة والتي ستحرمهم من المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير الطبية تعرض إمام عاشور لكدمة قوية في قصبة الساق والكاحل حرمته من استكمال مباراة الأهلي والإسماعيلي، التي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف لحساب الجولة الثالثة من الدوري.

ويسابق إمام عاشور الزمن من أجل التعافي من الإصابة واللحاق بمباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني، والمقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري، في افتتاح مشوار المارد الأحمر ببطولة الدوري الأفريقي.

كما أكدت التقارير الطبية أن كريم فؤاد لاعب الأهلي يعاني من إصابة في العضلة الضامة، وسيغيب عن الفريق لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

بهذا ينضم الثنائي كريم فؤاد وإمام عاشور إلى قائمة مصابي الأهلي المهددين بالغياب عن مواجهة سيمبا التنزاني والتي تضم الرباعي عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وصلاح محسن الذين يعانون من إصابات عضلية.

وتسببت الإصابات في إرباك حسابات المدير الفني مارسيل كولر قبل بطولة الدوري الأفريقي "السوبر ليج"، والتي يستعد الأهلي للمشاركة في نسختها الأولى، بهدف الفوز بلقبها وتحقيق إنجاز جديد يضاف لتاريخ النادي.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الأفريقي

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري على الملعب الوطني مكابا، في إطار منافسات دور الـ8 من بطولة دوري السوبر الأفريقي، على أن تقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر باستاد القاهرة الدولي.