الأهلي يدرس تجديد محمد عبد المنعم

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي تسعى حاليا لتمديد تعاقد مدافع الفريق محمد عبدالمنعم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن إدارة النادي تخشى رحيل اللاعب وسط مغريات العروض الخارجية وتستهدف تمديد تعاقده حتى عام ٢٠٢٧.

وأكمل شبانة بأن الأهلي يغري اللاعب حاليا برفعه إلى الفئة الأولى مع حصوله على راتب سنوي يتراوح مابين ١٣ إلى ١٥ مليون جنيه مع وضع بعض الامتيازات الأخرى أبرزها عقود إعلانية تتخطى ال ٤ مليون جنيه من أجل غلق ملف الرحيل تماما.

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبلة الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري على ستاد دار السلام منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم إسناد مهمة تحكيم مواجهة الأهلي أمام سيمبا التنزاني للحكم الموريتاني داحان بيدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة السوبر الإفريقي، والمقرر لها في العشرين من الشهر الجاري، في دار السلام بتنزانيا.