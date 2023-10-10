الإصابة تبعد نجم الأهلي عن الفريق لـ 4 أسابيع

تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة مع المارد الأحمر لمدة 4 أسابيع تقريبًا بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم: " كريم فؤاد لاعب الأهلي يعاني من إصابة في العضلة الضامة، وسيغيب عن الفريق لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

وعاد كريم فؤاد للمشاركة مع الأهلي بعد غيابه لمدة سنة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة، وشارك فؤاد في مباراتين مع الأهلي أمام المصري في الدوري كبديل بالدقيقة 81 ، وأمام سان جورج الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا بعد دخلوله كبديل في الدقيقة 68 وسجل هدفًا.

وتأكد بشكل كبير غياب كريم فؤاد عن مباراة الأهلي المقبلة أمام فريق سيمبا التنزاني، والمقرر إقامتها يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، في افتتاح مشوار المارد الأحمر ببطولة الدوري الأفريقي.

إمام عاشور يبدأ البرنامج التأهيلي

بدأ إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي من الإصابة التي تعرض لها يوم الأحد الماضي، في مواجهة الإسماعيلي ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتعرض إمام عاشور لكدمة قوية في قصبة الساق والكاحل حرمته من استكمال مباراة الأهلي والإسماعيلي، التي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف لحساب الجولة الثالثة من الدوري.