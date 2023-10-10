وزارة الزراعة تخفض أسعار التقاوى لدعم المزارعين وزيادة المساحات المنزرعة

خفضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أسعار التقاوى للمحاصيل الشتوية بنسبة 25%، حيث تم تخفيض سعر عبوة تقاوى القمح من 720 جنيه إلى 550 جنيه.

بدعم المزارعين

وقال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لفحص التقاوي بوزارة الزراعة، إن هذا التخفيض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارعين وزيادة الإنتاج الزراعي.

وأضاف إبراهيم أن الوزارة تستهدف مضاعفة المساحات المنزرعة للمحاصيل الشتوية في الموسم الجديد، حيث نجحت العام الماضي في زراعة 500 ألف فدان زيادة، ونستهدف العام الجديد زراعة مليون فدان.

وأوضح إبراهيم أن الوزارة بالتعاون مع التحالف الوطني لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ستتكفل بدفع نصف قيمة التقاوى للمزارعين، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيساهم في زيادة الإنتاج الزراعي.

ولفت إبراهيم إلى أن الوزارة توفر جميع أصناف تقاوي المحاصيل الشتوية لموسم 2023 - 2024 بالأسعار المدعمة في 278 منفذ بجميع المحافظات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وزارة الزراعة لاستصلاح وتنمية المليون ونصف مليون فدان، وزيادة الإنتاج الزراعي لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.