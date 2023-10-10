بدأ العد التنازلي.. موعد بداية فصل الشتاء

متى يبدأ فصل الشتاء 2023.. ينتظر الكثيرون من محبي الأجواء الباردة بفارغ الصبر موعد بداية فصل الشتاء، ويتضح ذلك من خلال البحث المتكرر خلال الأيام الماضية على محركات البحث، والذي لا يزال مستمرًا حتى الآن من جانب عشاق الأجواء الشتوية والأمطار.

وبعد مرور بعض الأسابيع فقط من فصل الخريف، تسود أجواء خريفية ومائلة للبرودة خلال ساعات الليل المتاخرة وحتى ساعات الصباح الباكر، وأصبح هناك تسأول وهو متى يبدأ فصل الشتاء ، خاصة مع استمرار انخفاض الحرارة ليلا، ونصائح الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الشتوية حال الخروج مساء.

وتستعرض "بوابة الوفد" في السطور التالية موعد بداية فصل الشتاء رسميًا وفقا للموعد الجغرافي لفصل الشتاء.

متى يبدأ فصل الشتاء 2023؟

أكثر من 70 يوما تفصلنا عن بداية فصل الشتاء بمصر، ووفقًا للموعد الجغرافي لفصل الشتاء، حيث يبدأ الشتاء يوم 22 ديسمبر المقبل ويستمر حتى 20 مارس 2024، مع العلم أنّ آخر أيام الخريف ستكون 21 ديسمبر المقبل .

ومن سمات فصل الشتاء: تكون الرياح شديدة في مصر خلال فصل الشتاء، ولكن نادراً ما تنخفض درجة الحرارة عن 10 درجات مئوية، وتشتد الرياح غالباً في أواخر شهر ديسمبر وخلال شهر يناير.