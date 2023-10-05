هطول امطار بالاسكندرية وطوارى لاستقبال فصل الشتاء

شهدت مناطق شرق محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الخميس هطول أمطار غزيرة، على مناطق متفرقة المنتزة و المعمورة وأبو قير، وغرب والساحل الشمالى حيث جاءت غزارة الأمطار مع تكاثف السحب و غيوم السماء، وانخفاض فى درجات الحرارة.ذلك دون تاثير على حركة المرور او الملاحة البحرية .

وفي سياق متصل، أكد أحمد بريقع، المتحدث الرسم باسم ميناء الإسكندرية، ، انتظام حركة الملاحة البحرية وأعمال الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات والسفن بالميناء.

يشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يسود اليوم طقس خريفي معتدل مع تزايد فرص هطول الأمطار بمرسى مطروح والإسكندرية والسواحل الغربية، فيما تراوحت درجات الحرارة بالإسكندرية بين 28 درجة للكبرى و23 درجة للصغرى، وبلغت سرعة الرياح 9 كيلو مترات/متر ساعة، والرطوبة 73%.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية أنه قد تم رفع درجات الاستعداد بانتشار السيارات والبدلات اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضى وحتي استقرار حالة الاضطراب الجوي.

أعلنت حالة الطوارئ، لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار بتنظيف المطابق وشنايش تصريف المياه، وناشدت المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار من خلال الخط الساخن.

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، بسبب الطقس السيئ.

وأكد المحافظ تكثيف التواجد الميداني لكافة القيادات على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة لسقوط الأمطار.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه جرى إصدار تكليفات لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد على أرض الواقع لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ الحالية والتأكد من تحقيق السيولة المرورية.

وأكد «الشريف»، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.